TERRENOIRE – TERRENOIRE 1ERE PARTIE – CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT Annemasse

TERRENOIRE – TERRENOIRE 1ERE PARTIE Début : 2026-03-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Depuis six ans, les deux frères de Terrenoire travaillent leur musique comme une terre sensible et éruptive. Avec protégé.e leur nouvel album, le duo cartographie un monde d’incandescences et d’ombres, où règne le souci de l’autre.Les Forces Contraires, premier album de Théo et Raphaël, les avait révélés au public français avec à la clé la Révélation de l’année aux Victoires de la musique 2022. Terrenoire, c’est d’abord le quartier ouvrier de Saint-Etienne où ils ont grandi. Une ville qui a gardé la culture du collectif, de la solidarité.A cette image, leur musique, faite de textures électroniques et organiques, distille des paroles comme des indices, à la fois directs et subtils. C’est une musique d’aujourd’hui, populaire et exigeante, où différents genres musicaux s’enlacent. Des accords planent, des ritournelles s’installent, des machines discutent avec des instruments à cordes.Terrenoire compose des titres puissants, déroutants autant que réparateurs, qui renferment le monde autant que l’intime.Parce que quand ils nous parlent d’eux, ils nous parlent de nous.

CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT 1 ROUTE DE BONNEVILLE 74100 Annemasse 74