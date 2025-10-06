Terres Boréales, Spitsberg Groenland Alaska Taïmyr Le StanG Pluvigner

Terres Boréales, Spitsberg Groenland Alaska Taïmyr

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Ciné doc

Le Grand Nord est un monde peu connu, une terre hostile où la glace et l’animal règnent. Depuis plus d’une décennie, l’auteur a approché ces terres boréales si belles, si fortes et en même temps si fragiles. Il a rencontré ces hommes vivant en symbiose avec elles, et il livre aujourd’hui quelques pépites de ces voyages. Pour cela, il met le cap d’abord sur le Spitzberg et sur les côtes du Groenland, pour ensuite franchir le mythique passage du Nord-Ouest jusqu’en Alaska. Enfin, c’est dans le Taïmyr à l’extrême nord de la Sibérie que Jacques Ducoin partagera la vie des Dolganes, petit peuple semi-nomade éleveur de rennes. Derniers représentants de ce petit peuple, ils sont à peine 250 à vivre traditionnellement, oubliés du monde dans un territoire grand comme la France.

Projection en présence du réalisateur Jacques Ducoin du Cercle des Voyageurs .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Terres Boréales, Spitsberg Groenland Alaska Taïmyr Pluvigner a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon