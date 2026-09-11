Terres d’Ar(t)gile Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Terres d’Ar(t)gile

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Découvrez l’exposition dédiée à la richesse de la céramique du Grand Est !

De Lunéville à Saint-Clément, en passant par Sarreguemines, Niderviller, Badonviller ou Toul-Bellevue, plongez dans l’histoire d’un savoir-faire emblématique de notre territoire.

Découvrez également la création céramique contemporaine à travers les œuvres de 15 artistes, céramistes reconnus ou émergents, qui explorent la matière, le geste, les formes et les techniques avec créativité et modernité. Une exposition où patrimoine, savoir-faire et création contemporaine se rencontrent à l’Abbaye des Prémontrés.Tout public

6 .

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32

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English :

Discover the exhibition dedicated to the rich ceramic heritage of the Grand Est region!

From Lunéville to Saint-Clément, via Sarreguemines, Niderviller, Badonviller, and Toul-Bellevue, immerse yourself in the history of a craft that is emblematic of our region.

Also discover contemporary ceramic art through the works of 15 artists, both established and emerging ceramicists, who explore materials, techniques, forms, and methods with creativity and a modern sensibility. An exhibition where heritage, craftsmanship, and contemporary art come together at the Abbaye des Prémontrés.

L’événement Terres d’Ar(t)gile Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON