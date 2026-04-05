Terres d’histoire : Le Réveil des peuples parc du Fretay, Le Châtellier Le Châtellier 3 – 18 juillet tarifs de 19 à 22 euros

Dès 17h30, le village animé, un marché d’artisans, des animations. Côté table : un banquet médiéval (sur réservation) ou une restauration rapide. Puis, à 22h30, le spectacle Terres d’Histoire débute.

En 2026, Terres d’Histoire revient pour vous faire revivre l’Histoire.

Dès 17h30, le village animé vous invite dans une immersion totale avec des campements historiques (du Moyen Âge à 1944), un marché d’artisans et des animations non-stop : combats à l’épée, danses et spectacles professionnels. Côté table : un banquet médiéval (sur réservation) ou une restauration rapide.

Puis, à 22h30, le spectacle Terres d’Histoire débute. Christine, guide débutante (et quelque peu approximative), vous invite, avec Charles, historien rigoureux, et sa filleule, à replonger dans le passé. Ensemble, ils traversent les siècles, de Nominoë à Anne de Bretagne, en passant par les Huguenots, la Révolution, l’arrivée de l’électricité, le remembrement et la Libération. Un récit vivant mêlant humour et émotions.

Les Nouveautés 2026

Village Multi-époques : Un plongeon dans l’Histoire, couvrant désormais plus de 10 siècles.

Un spectacle réécrit à 70% : avec de nouveaux personnages, de nouvelles périodes historiques et de nouveaux effets spéciaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-03T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-18T23:59:00.000+02:00

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metstoienscene@gmail.com http://www.terresdhistoire-bzh.fr 0765782705

parc du Fretay, Le Châtellier 35 133 le chatellier Le Châtellier 61450 Orne



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