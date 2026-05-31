Terres empêchées, Maison Julien Gracq,

Terres empêchées Dimanche 20 septembre, 16h00 Maison Julien Gracq Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Temps d’échange avec Selim Nassib, écrivain et journaliste libainais et lauréat du Prix France-Liban 2022 et Karim Kattan, écrivain et poète palestinien.

Modération par la médiatrice du livre Caroline de Benedetti.

Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241197355 https://maisonjuliengracq.fr/ La Maison Julien Gracq est un lieu de vie, « de repos et de travail » comme Julien Gracq le souhaitait et l’a écrit dans son testament.

Temps d’échange avec Selim Nassib, écrivain et journaliste libainais et lauréat du Prix France-Liban 2022 et Karim Kattan, écrivain et poète palestinien.

©Maison Julien Gracq