Terres empêchées, Maison Julien Gracq,
Terres empêchées, Maison Julien Gracq, dimanche 20 septembre 2026.
Terres empêchées Dimanche 20 septembre, 16h00 Maison Julien Gracq Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Temps d’échange avec Selim Nassib, écrivain et journaliste libainais et lauréat du Prix France-Liban 2022 et Karim Kattan, écrivain et poète palestinien.
Modération par la médiatrice du livre Caroline de Benedetti.
Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241197355 https://maisonjuliengracq.fr/ La Maison Julien Gracq est un lieu de vie, « de repos et de travail » comme Julien Gracq le souhaitait et l’a écrit dans son testament.
Temps d’échange avec Selim Nassib, écrivain et journaliste libainais et lauréat du Prix France-Liban 2022 et Karim Kattan, écrivain et poète palestinien.
©Maison Julien Gracq
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