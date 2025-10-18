« Terres Troubles » – Inauguration de l’exposition photographique d’Anne-Marie Filaire Palais Ducal Nevers

« Terres Troubles » – Inauguration de l’exposition photographique d’Anne-Marie Filaire Palais Ducal Nevers samedi 18 octobre 2025.

« Terres Troubles » – Inauguration de l’exposition photographique d’Anne-Marie Filaire Samedi 18 octobre, 18h00 Palais Ducal Nièvre

Adulte, à partir de 15 ans. Gratuit sans inscription. Lieu de RDV : Palais ducal / salle Chalandre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T18:00 – 2025-10-18T20:00

Fin : 2025-10-18T18:00 – 2025-10-18T20:00

L’excavation des terres des sous-sols du Grand Paris par les travaux du BTP pose des enjeux environnementaux dont on parle peu. Chaque année, 22 millions de tonnes de terres sont excavées ; une terre inerte, dont la réutilisation est l’objet d’impressionnants travaux. Ces photographies prises par Anne-Marie Filaire sont une exploration poétique et environnementale des territoires en héritage, présentée du 18/10 au 23/11 dans la salle Fernand Chalandre du Palais ducal.

Palais Ducal 1 rue Sabatier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/exposition/terres-troubles-inauguration-de-lexposition-photographique-danne-marie-filaire/ »}]

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture : l’architecture du quotidien Architecture chantier

Anne-Marie Filaire