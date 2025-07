TERRES VIVANTES EN COMMINGES Aulon

TERRES VIVANTES EN COMMINGES Aulon samedi 2 août 2025.

TERRES VIVANTES EN COMMINGES

SALLE DES FÊTES Aulon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 18:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

On sort ce soir avec le festival international de films TERRES VIVANTES en Comminges !

Le festival international de films TERRES VIVANTES en Comminges apporte une offre culturelle pendant la saison de l’été dans les villages, pour tous les résidents et les touristes et crée un événement festif avec tous les soirs apéros-concerts avant la projection des films sur la thématique du monde agricole et la ruralité.

Venez participer au Ciné-Débat « Sols couverts d’Espoir » , un film réalisé par Eléonore de Lambertye, suivi d’un apéro-concert, puis, projection du film « Les Colons » en fin de soirée. .

SALLE DES FÊTES Aulon 31420 Haute-Garonne Occitanie fractaleprod@gmail.com

English :

We’re going out tonight with the TERRES VIVANTES international film festival in Comminges!

German :

Wir gehen heute Abend mit dem internationalen Filmfestival TERRES VIVANTES in Comminges aus!

Italiano :

Stasera usciamo con il festival internazionale del cinema TERRES VIVANTES a Comminges!

Espanol :

¡Salimos esta noche con el festival internacional de cine TERRES VIVANTES en Comminges!

L’événement TERRES VIVANTES EN COMMINGES Aulon a été mis à jour le 2025-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE