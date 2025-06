TERREUR de Ferdinand von Schirach Les Lucioles Avignon 5 juillet 2025 11:50

TERREUR de Ferdinand von Schirach 5 – 26 juillet Les Lucioles Vaucluse

invitations professionnelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T11:50:00 – 2025-07-05T13:30:00

Fin : 2025-07-26T11:50:00 – 2025-07-26T13:30:00

Terreur est un procès-fiction inspiré de faits réels. La pièce traite un cas de consience, interrogeant les limites entre le droit et la morale.

Laura Koch, pilote de chasse, a abattu un avion de ligne avec 164 passages à bord. Un terroriste islamiste avait pris le contrôle de l’avion et menaçait de s’écraser sur un stage de foot bondé un soir de match international. Le commandant avait reçu l’orde de ne pas tirer. Elle a choisi de désobéïr. Avait-elle le droit de sacrifier les 164 passagers pour sauver les 70 000 spectateurs ? A vous de choisir. Le verdict vous appartient.

Acteurs et public réunis, vont faire ensemble le procès de Laura Koch. Les spectateurs-jurés vivront individuellement et ensemble, cette expérience de la responsabilité du destin d’une personne. Chacun sera face à son intime conviction, à sa position de citoyen. Et à la fin de la pièce, le jury-public donnera son verdict, le président prononcera la sentence.

La scénographie s’inspire de la composition d’une cour d’assises, qui inclut dans un même espace, spectateurs-jurés et comédiens. Les acteurs s’adressent directement au public-jury, ces derniers choisissant de réagir ou pas, par leurs silences (ou pas), par leurs choix, par leurs convictions…

Lars Koch est devenu Laura Koch : féminiser le rôle du pilote/inculpé dans l’univers guerrier et hyper-masculin du combat et de la défense, n’est pas anodin.

Sensibiliser les spectateurs aux discours de toutes les parties, les faire vaciller sur leurs certitudes, comprendre l’autre, interroger sur les limites entre le droit et la morale, sur l’état d’urgence et même sur nos préjugés… Voilà l’objectif du spectacle.

Terreur est davantage qu’un spectacle, il creuse le débat citoyen.

Les Lucioles 10 rue Rempart Saint-Lazare 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « communication@hercub.com »}]

Compagnie Hercub’ – codirecteurs Michel Burstin, Bruno Rochette, Sylvie Rolland terreur hercub

Zziigg