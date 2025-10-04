Terreur en stéréo avec la Radio PFM Médiathèque Saint-Vaast Arras

Terreur en stéréo avec la Radio PFM Médiathèque Saint-Vaast Arras samedi 4 octobre 2025.

Terreur en stéréo avec la Radio PFM Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque Saint-Vaast Pas-de-Calais

Entrée gratuite ur inscription, de 12 à 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Dégaine ton casque, ton micro, et viens enregistrer puis arranger différents bruits terrifiants dans le cadre de cet atelier organisé avec la radio PFM pour préparer une ambiance sonore effrayante pour la fête d’Halloween qui aura lieu le 31 octobre à l’Office Culturel !

Médiathèque Saint-Vaast 20 rue Paul Doumer, Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.71.62.91 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.reseau-m.fr »}]

Dégaine ton casque, ton micro, et viens enregistrer puis arranger différents bruits terrifiants dans le cadre de cet atelier organisé avec la radio PFM pour préparer une ambiance sonore effrayante la…

@PFM