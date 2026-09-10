Informations pratiques

Terreur Le Sabot d’Or Saint-Gilles Vendredi 22 janvier 2027, 20h30 Ille-et-Vilaine

De 4 à 14 €

Terreur propose aux spectateurs et spectatrices de vivre un procès de l’intérieur, en tant que jurés.

Terreur

La caravane Compagnie / Théâtre

Terreur propose aux spectateurs et spectatrices de vivre un procès de l’intérieur, en tant que jurés.

La présidente de la seizième chambre criminelle de la cour d’assise de Berlin accueille les spectateurs et spectatrices qui seront les juré·es de l’affaire suivante : le Major Lars Koch, pilote de l’armée de l’air, comparaît pour homicide volontaire de 164 personnes. Il a abattu un avion de ligne, détourné par un terroriste et menaçant de s’écraser sur un stade rempli de 70 000 personnes.

À l’issue des plaidoiries, chaque spectateur devra voter pour acquitter ou condamner l’accusé.

Tout public (+ 14 ans) – 2h45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-22T20:30:00.000+01:00

Fin : 2027-01-22T23:30:00.000+01:00

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http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27



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