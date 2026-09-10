Terreur Le Sabot d’Or Saint-Gilles
vendredi 22 janvier 2027 · Le Sabot d'Or · Saint-Gilles
Informations pratiques
Terreur Le Sabot d’Or Saint-Gilles Vendredi 22 janvier 2027, 20h30 Ille-et-Vilaine
De 4 à 14 €
Terreur propose aux spectateurs et spectatrices de vivre un procès de l’intérieur, en tant que jurés.
Terreur
La caravane Compagnie / Théâtre
Terreur propose aux spectateurs et spectatrices de vivre un procès de l’intérieur, en tant que jurés.
La présidente de la seizième chambre criminelle de la cour d’assise de Berlin accueille les spectateurs et spectatrices qui seront les juré·es de l’affaire suivante : le Major Lars Koch, pilote de l’armée de l’air, comparaît pour homicide volontaire de 164 personnes. Il a abattu un avion de ligne, détourné par un terroriste et menaçant de s’écraser sur un stade rempli de 70 000 personnes.
À l’issue des plaidoiries, chaque spectateur devra voter pour acquitter ou condamner l’accusé.
Tout public (+ 14 ans) – 2h45
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-22T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-01-22T23:30:00.000+01:00
1
http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale
Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine
02 99 64 63 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine)
- Visites du jeudi > Herberie de la Belhomière Saint-Gilles 10 septembre 2026
- Présentation de de saison Le Sabot d’Or Saint-Gilles 15 septembre 2026
- Émile Cazelles, l’homme derrière la médiathèque – Le fonds Cazelles ouvre ses portes, Médiathèque Émile Cazelles, Saint-Gilles 19 septembre 2026
- Exposition « Habiter demain en Petite Camargue », Pavillon de la Culture et du Patrimoine, Saint-Gilles 19 septembre 2026
- Visite flash de la crypte de l’abbatiale, Église abbatiale de Saint-Gilles, Saint-Gilles 19 septembre 2026