Terreur Nocturne Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Terreur Nocturne Rue du 19 Mars 1962 Léognan samedi 1 novembre 2025.

Terreur Nocturne

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

En partenariat avec l’AFCAE et PASS Culture, le cinéma Georges Brassens vous propose une soirée horrifique, interdit aux moins de 12 ans !

Deux films au programme

Samedi 1er novembre à 20h30

Dernier train pour Busan

Aventure-épouvante de Joo-Suk Park > 2016 > Corée > 1h58

Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l’état d’urgence est décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu’à Busan, l’unique ville où ils seront en sécurité…

Samedi 1er novembre à 23h

Evil Dead

Thriller épouvante-horreur de Sam Raimi > 1981 > USA > 1h20

Avec Avec Bruce Campbell

Cinq jeunes vacanciers s’installent dans une baraque au cœur d’une sinistre forêt. En descendant dans une cave lugubre, les deux garçons de la bande découvrent un vieux magnétophone qui, une fois remis en marche, émet une incantation magique… .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

English : Terreur Nocturne

German : Terreur Nocturne

Italiano :

Espanol : Terreur Nocturne

L’événement Terreur Nocturne Léognan a été mis à jour le 2025-10-21 par Sud Bordeaux Tourisme