Terr’Histoires 2025- Les cheminements littéraires en Bourbonnais Maison dite « La Synagogue » Hérisson
Terr’Histoires 2025- Les cheminements littéraires en Bourbonnais
Maison dite « La Synagogue » Château de Hérisson Hérisson Allier
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Journée gratuite.
Seul le repas de midi est payant.
Début : 2025-09-27 09:30:00
fin : 2025-09-27 18:30:00
2025-09-27
Hérisson, l’Aumance, ses moulins et son patrimoine. En partenariat avec la municipalité, les AVH, Hérisson 1300 et le Moulin Butoir.
Déambulation littéraire et historique avec repas accompagné de lectures.
Maison dite « La Synagogue » Château de Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 80 45 mairie-herisson@wanadoo.fr
English :
Hérisson, the Aumance, its mills and heritage. In partnership with the municipality, AVH, Hérisson 1300 and Moulin Butoir.
A literary and historical walk with a meal and readings.
German :
Hérisson, der Fluss Aumance, seine Mühlen und sein Kulturerbe. In Partnerschaft mit der Gemeinde, den AVH, Hérisson 1300 und der Mühle Butoir.
Literarischer und historischer Spaziergang mit Essen, das von Lesungen begleitet wird.
Italiano :
Hérisson, l’Aumance, i suoi mulini e il suo patrimonio. In collaborazione con il Comune, l’AVH, Hérisson 1300 e il Moulin Butoir.
Una passeggiata letteraria e storica con un pasto accompagnato da letture.
Espanol :
Hérisson, la Aumance, sus molinos y su patrimonio. En colaboración con el municipio, la AVH, Hérisson 1300 y el Moulin Butoir.
Un paseo literario e histórico con una comida acompañada de lecturas.
