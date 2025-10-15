Terr’HistoireS 2025 littérature, patrimoine et histoire au fil de l’eau Conférences et rencontres Chantelle

Salle E. Maupoil Chantelle Allier

Début : 2025-10-15 16:00:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Visite guidée et conférence avec l’archéologue Eric Yény.

Salle E. Maupoil Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 65 82 amisduvieuxtaxat03@gmail.com

English :

Guided tour and talk by archaeologist Eric Yény.

German :

Geführte Besichtigung und Vortrag mit dem Archäologen Eric Yény.

Italiano :

Visita guidata e conferenza dell’archeologo Eric Yény.

Espanol :

Visita guiada y conferencia del arqueólogo Eric Yény.

