Terr’HistoireS 2025 littérature, patrimoine et histoire au fil de l’eau Conférences et rencontres Taxat-Senat

Terr’HistoireS 2025 littérature, patrimoine et histoire au fil de l’eau Conférences et rencontres
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Conférence à Taxat-Senat sur les origines du féminisme avec Philippe Frechet, précédée d’anecdotes locales.
Taxat-Senat Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 65 82 amisduvieuxtaxat03@gmail.com
English :
Conference in Taxat-Senat on the origins of feminism with Philippe Frechet, preceded by local anecdotes.
German :
Vortrag in Taxat-Senat über die Ursprünge des Feminismus mit Philippe Frechet, dem lokale Anekdoten vorausgehen.
Italiano :
Conferenza a Taxat-Senat sulle origini del femminismo con Philippe Frechet, preceduta da aneddoti locali.
Espanol :
Conferencia en Taxat-Senat sobre los orígenes del feminismo con Philippe Frechet, precedida de anécdotas locales.
