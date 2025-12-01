Terr’HistoireS 2025 littérature, patrimoine et histoire au fil de l’eau Conférences et rencontres Taxat-Senat

Terr’HistoireS 2025 littérature, patrimoine et histoire au fil de l’eau Conférences et rencontres Taxat-Senat vendredi 12 décembre 2025.

Terr’HistoireS 2025 littérature, patrimoine et histoire au fil de l’eau Conférences et rencontres

Taxat-Senat Taxat-Senat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Conférence à Taxat-Senat sur la guerre d’Indépendance des États-Unis, suivie d’une séance de dédicace avec l’auteure Nicole Maymat..

.

Taxat-Senat Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 65 82 amisduvieuxtaxat03@gmail.com

English :

Conference at Taxat-Senat on the American War of Independence, followed by a book signing with author Nicole Maymat…

German :

Vortrag in Taxat-Senat über den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, gefolgt von einer Signierstunde mit der Autorin Nicole Maymat.

Italiano :

Conferenza a Taxat-Senat sulla guerra d’indipendenza americana, seguita da una firma del libro con l’autrice Nicole Maymat.

Espanol :

Conferencia en Taxat-Senat sobre la Guerra de Independencia estadounidense, seguida de una firma de libros con la autora Nicole Maymat.

L’événement Terr’HistoireS 2025 littérature, patrimoine et histoire au fil de l’eau Conférences et rencontres Taxat-Senat a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme Val de Sioule