Terr’HistoireS 2025 littérature, patrimoine et histoire au fil de l’eau Une déambulation au cœur du patrimoine Taxat-Senat

Taxat-Senat Taxat-Senat Allier

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Dès 9h30, participez à une déambulation littéraire et historique entre Taxat-Senat, Jenzat, Saint-Germain de Salles, Charroux, Naves, et Sussat. Au programme accueil café, visite de l’église de Jenzat, repas, visite de Charroux et exposition.

Taxat-Senat Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 65 82 amisduvieuxtaxat03@gmail.com

English :

From 9:30 am, take part in a literary and historical stroll through Taxat-Senat, Jenzat, Saint-Germain de Salles, Charroux, Naves and Sussat. Program: coffee reception, visit to the Jenzat church, lunch, visit to Charroux and exhibition.

German :

Nehmen Sie ab 9:30 Uhr an einem literarischen und historischen Spaziergang zwischen Taxat-Senat, Jenzat, Saint-Germain de Salles, Charroux, Naves und Sussat teil. Auf dem Programm stehen: Kaffeeempfang, Besuch der Kirche von Jenzat, Mittagessen, Besuch von Charroux und Ausstellung.

Italiano :

A partire dalle 9.30, partecipate alla visita storico-letteraria di Taxat-Senat, Jenzat, Saint-Germain de Salles, Charroux, Naves e Sussat. Il programma prevede un caffè di benvenuto, una visita alla chiesa di Jenzat, un pranzo, una visita a Charroux e una mostra.

Espanol :

A partir de las 9.30 h, acompáñenos en un recorrido literario e histórico por Taxat-Senat, Jenzat, Saint-Germain de Salles, Charroux, Naves y Sussat. El programa incluye un café de bienvenida, una visita a la iglesia de Jenzat, un almuerzo, una visita a Charroux y una exposición.

