12 juin – 13 juillet 2025 Aux Ateliers du Vent (Plateforme 1er étage) Exposition collective organisée par les Ateliers du Vent, Capsule Galerie et Vivarium dans le cadre d’Exporama.

Terrier-Déter

Exposition collective

—

12 juin – 13 juillet 2025

Aux Ateliers du Vent (Plateforme 1er étage)

—

Horaires d’ouverture : jeudi + vendredi : 16h-20h / samedi + dimanche : 14h-18h

Accès libre et gratuit

—

Tous les dimanches à 16h30 : visite commentée de l’exposition

Présence d’une médiatrice sur les heures d’ouverture de l’exposition

—

Jeudi 12 juin à partir de 18h30 : vernissage + performance La Mite de Maden Moisix

Mercredi 9 juillet de 18h à 20h30 : Huiles miscibles par le duo ORAN · performance déambulatoire

—

—

Hibernées, retranchées, réfugiées, voire enterrées… Les œuvres des artistes réuni·es autour de l’exposition “Terrier-Déter” explorent chacune à leur manière des réseaux cachés et souterrains : humus, datacenters, refuges de luttes, tombeaux.

Face à un monde extérieur hostile écologiquement et politiquement, l’espace d’exposition devient une métaphore souterraine où se retrouver et récupérer des forces pour affronter les périls qui viennent.

Avec : Atelier McClane, Ambroise Cousin, Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, Malo Legrand, Maden Moisix, duo ORAN, Clément Richem, Alisson Schmitt.

Scénographie par Camille Riquier.

Début : 2025-06-12T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-13T18:00:00.000+02:00

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, 35 000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine