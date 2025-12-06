Terrike Concert kora et hautbois. Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

Terrike Concert kora et hautbois. Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins samedi 6 décembre 2025.

Terrike Concert kora et hautbois.

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

2025-12-06

Adama Keita, prodige de la kora, et Jean-Christophe Planès, encanailleur de sonorités, nous font partager la musique de leur duo atypique.

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 leraffut03@gmail.com

English :

Adama Keita, a kora prodigy, and Jean-Christophe Planès, a sonority hound, share the music of their atypical duo.

German :

Adama Keita, Wunderkind der Kora, und Jean-Christophe Planès, Enchanteur der Klänge, lassen uns an der Musik ihres atypischen Duos teilhaben.

Italiano :

Adama Keita, prodigio della kora, e Jean-Christophe Planès, mago del suono, condividono la musica del loro atipico duo.

Espanol :

Adama Keita, prodigio de la kora, y Jean-Christophe Planès, genio del sonido, comparten la música de su atípico dúo.

