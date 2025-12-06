Terrike Concert kora et hautbois. Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins
Terrike Concert kora et hautbois. Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins samedi 6 décembre 2025.
Terrike Concert kora et hautbois.
Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Adama Keita, prodige de la kora, et Jean-Christophe Planès, encanailleur de sonorités, nous font partager la musique de leur duo atypique.
Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 leraffut03@gmail.com
English :
Adama Keita, a kora prodigy, and Jean-Christophe Planès, a sonority hound, share the music of their atypical duo.
German :
Adama Keita, Wunderkind der Kora, und Jean-Christophe Planès, Enchanteur der Klänge, lassen uns an der Musik ihres atypischen Duos teilhaben.
Italiano :
Adama Keita, prodigio della kora, e Jean-Christophe Planès, mago del suono, condividono la musica del loro atipico duo.
Espanol :
Adama Keita, prodigio de la kora, y Jean-Christophe Planès, genio del sonido, comparten la música de su atípico dúo.
