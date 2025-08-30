Terril thérapie Yoga sur le terril de Pinchonvalles Liévin

Terril thérapie Yoga sur le terril de Pinchonvalles Liévin samedi 30 août 2025.

91 route d’Avion Liévin Pas-de-Calais

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Eveillez vos sens et initiez-vous au yoga !

Laëtita vous propose une véritable séance de yoga pour atteindre une plénitude et une zénitude au top durant tout l’été. En plus, on fait ça dans un joli coin de nature. .

91 route d'Avion Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

Awaken your senses and learn about yoga!

German :

Wecken Sie Ihre Sinne und lernen Sie Yoga kennen!

Italiano :

Risvegliate i vostri sensi e iniziate a praticare lo yoga!

Espanol :

¡Despierta tus sentidos y empieza a practicar yoga!

