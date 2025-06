Terril thérapie Yoga sur les terrils du Marais de Fouquières Fouquières-lès-Lens 21 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Terril thérapie Yoga sur les terrils du Marais de Fouquières 12 rue de la liberté Fouquières-lès-Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Eveillez vos sens et initiez-vous au yoga !

Laëtitia vous proposent une véritable séance de yoga pour atteindre une plénitude et une zénitude au top durant tout l’été. En plus, on fait ça dans un joli coin de nature. .

12 rue de la liberté

Fouquières-lès-Lens 62740 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

English :

Awaken your senses and learn about yoga!

German :

Wecken Sie Ihre Sinne und lernen Sie Yoga kennen!

Italiano :

Risvegliate i vostri sensi e iniziate a praticare lo yoga!

Espanol :

¡Despierta tus sentidos y empieza a practicar yoga!

L’événement Terril thérapie Yoga sur les terrils du Marais de Fouquières Fouquières-lès-Lens a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme de Lens-Liévin