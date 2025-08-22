Terrils thérapie Ascension des terrils les plus hauts d’Europe à la tombée de la nuit COMPLET Loos-en-Gohelle

Loos-en-Gohelle

Un rendez-vous incontournable de notre saison Terrils thérapie !

Hélène du CPIE Chaine des Terrils vous emmène dans une balade à la découverte de l’Histoire, de la faune, et de la flore de nos terrils à la tombée de la nuit.

Tout a été prévu pour que votre arrivée au niveau du plateau coïncide avec le coucher du soleil. On vous propose de faire une pause pour contempler ce spectacle. Et pour parfaire ce moment, on vous installe une terrasse pour déguster une bière artisanale avant de reprendre votre ascension jusqu’au 2ème belvédère du terril 74.

Cette deuxième partie se passe dans une obscurité grandissante, donc c’est éclairés par des lampes de poche ou des frontales que vous finirez la découverte, avec un autre spectacle sous les yeux : les lumières des villes alentours. .

rue de Bourgogne Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

A must-see event in our Terrils therapy season!

Ein unumgänglicher Termin in unserer Saison Terrils thérapie?!

Un evento da non perdere nella nostra stagione di Terrilsiterapia!

Una cita ineludible de nuestra temporada de Terrilterapia

