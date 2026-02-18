Territoire de l’enfance > Atelier 6-12 ans Saint-Lô

Territoire de l’enfance > Atelier 6-12 ans

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21

Rendez-vous au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô les 14 et 21 avril à 15h !

Après une visite ludique de l’exposition, les petits artistes réaliseront leur jeu de domino !

Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr Accompagnateur non obligatoire (tarif d’entrée du musée). .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

