Territoire de l’enfance > Atelier 6-12 ans Saint-Lô
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-21 16:30:00
2026-04-14 2026-04-21
Rendez-vous au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô les 14 et 21 avril à 15h !
Après une visite ludique de l’exposition, les petits artistes réaliseront leur jeu de domino !
Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr Accompagnateur non obligatoire (tarif d’entrée du musée). .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr
