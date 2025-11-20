Territoire d’industrie Pays de Châlons Canson Saint-Germain-la-Ville

Territoire d’industrie Pays de Châlons Jeudi 20 novembre, 08h00 Canson Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T12:00:00

Fin : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T12:00:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie et de Territoires d’Industrie du Pays de Châlons, les élèves des filières industrielles du lycée Oehmichen participent à des visites pédagogiques des entreprises Omya à Omey et Canson à Saint-Germain-la-Ville.

Ces rencontres permettent aux lycéens de découvrir les procédés de fabrication, les métiers de la production, de la maintenance et de la conception industrielle, tout en favorisant le lien entre la formation et les entreprises phares du territoire châlonnais.

Canson Rue de Marson, 51240 Saint-Germain-la-Ville Saint-Germain-la-Ville 51240 Marne Grand Est

Visite des entreprises Omya (Omey) et Canson (Saint-Germain-la-Ville) par les lycéens des filières industrielles du lycée Oehmichen. canson oehmichen