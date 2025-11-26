Territoire d’industrie Pays de Châlons Lebronze Alloys Suippes

Territoire d’industrie Pays de Châlons Mercredi 26 novembre, 08h00 Lebronze Alloys Marne

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie et de Territoires d’Industrie du Pays de Châlons, les élèves des filières industrielles du lycée Oehmichen participent à des visites pédagogiques de l’entreprise Lebronze Alloys.

Ces rencontres permettent aux lycéens de découvrir les procédés de fabrication, les métiers de la production, de la maintenance et de la conception industrielle, tout en favorisant le lien entre la formation et les entreprises phares du territoire châlonnais.

