Territoire d’industrie Pays de Châlons Sodine Sommepy-Tahure

Territoire d’industrie Pays de Châlons Mercredi 26 novembre, 08h00 Sodine Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T08:00:00 – 2025-11-26T12:00:00

Fin : 2025-11-26T08:00:00 – 2025-11-26T12:00:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie et de Territoires d’Industrie du Pays de Châlons, les élèves des filières industrielles et logistiques du lycée Oehmichen participent à des visites pédagogiques de l’entreprise Sodine.

Ces rencontres permettent aux lycéens de découvrir les procédés de fabrication, les métiers de la production, de la maintenance, de la conception industrielle et de la logistique, tout en favorisant le lien entre la formation et les entreprises phares du territoire châlonnais.

Sodine 1 Rue de Tahure, 51600 Sommepy-Tahure Sommepy-Tahure 51600 Marne Grand Est

