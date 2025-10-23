Territoire en fête Broussey-Raulecourt

Territoire en fête Broussey-Raulecourt jeudi 23 octobre 2025.

Territoire en fête

Broussey-Raulecourt Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-23 09:30:00

fin : 2025-10-23 12:00:00

Date(s) :

2025-10-23

RENCONTRES ANIMATIONS et SURPRISES au rendez-vous !

Entrée libre de la naissance à 99 ansTout public

0 .

Broussey-Raulecourt 55200 Meuse Grand Est +33 7 43 16 75 79

English :

MEETINGS, ANIMATIONS and SURPRISES!

Free admission from birth to 99

German :

BEGEGNUNGEN ANIMATIONEN und ÜBERRASCHUNGEN am Rendezvous!

Freier Eintritt von der Geburt bis 99 Jahre

Italiano :

Incontri, intrattenimenti e sorprese!

Ingresso gratuito dalla nascita ai 99 anni

Espanol :

¡ENCUENTROS, ENTRETENIMIENTOS y SORPRESAS!

Entrada gratuita desde el nacimiento hasta los 99 años

L’événement Territoire en fête Broussey-Raulecourt a été mis à jour le 2025-10-18 par OT COEUR DE LORRAINE