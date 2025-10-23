Territoire en fête Place Taylor Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Territoire en fête Place Taylor Vigneulles-lès-Hattonchâtel jeudi 23 octobre 2025.
Territoire en fête
Place Taylor Espace famille Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2025-10-23 15:30:00
fin : 2025-10-23 18:00:00
Date(s) :
2025-10-23
RENCONTRES ANIMATIONS et SURPRISES au rendez-vous !
Entrée libre de la naissance à 99 ansTout public
0 .
Place Taylor Espace famille Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 7 43 16 75 79
English :
MEETINGS, ANIMATIONS and SURPRISES!
Free admission from birth to 99
German :
BEGEGNUNGEN ANIMATIONEN und ÜBERRASCHUNGEN am Rendezvous!
Freier Eintritt von der Geburt bis 99 Jahre
Italiano :
Incontri, intrattenimenti e sorprese!
Ingresso gratuito dalla nascita ai 99 anni
Espanol :
¡ENCUENTROS, ENTRETENIMIENTOS y SORPRESAS!
Entrada gratuita desde el nacimiento hasta los 99 años
L’événement Territoire en fête Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2025-10-17 par OT COEUR DE LORRAINE