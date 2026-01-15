Territoire en mouvement, aventure artistique en Sauldre et Sologne Aubigny-sur-Nère

Territoire en mouvement, aventure artistique en Sauldre et Sologne

Ruines oubliées ou vieilles pierres d’églises veillant depuis des siècles. Châteaux endormis aux allures de mondes parallèles à explorer. Forêts profondes de Sologne… Ton territoire devient à la fois exoplanète mystérieuse et trésor

patrimonial à redécouvrir.

La Communauté de Communes Sauldre et Sologne t’offre une occasion unique de découvrir ou redécouvrir ton territoire, et le transformer en terrain de jeux.

Guidé·es par les artistes professionnel·les de la Compagnie Poupées Russes, les adolescent·es entre 11 et 17 ans mettront en scène leurs découvertes.

Au programme de la semaine du projet Territoire en mouvement

– Une journée de rencontre et de découvertes des pratiques artistiques

– Deux jours d’exploration et de création sur le territoire d’Argent-sur-

Sauldre

– Deux jours d’exploration et de création sur le territoire

d’Aubigny-sur-Nère

Inscription avant le 2 mars.

Organisé par la Communauté de Communes Sauldre et Sologne .

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 85 22 culture@sauldre-sologne.fr

English :

Forgotten ruins or centuries-old church stones. Sleeping castles that look like parallel worlds to be explored. Deep forests of Sologne… Your territory becomes both a mysterious exoplanet and a treasure trove

treasure to be rediscovered.

