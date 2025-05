Territoire Rennes Ouest : quels sont les métiers qui recrutent autour de chez moi ? – Agence RENNES OUEST Rennes, 21 mai 2025, Rennes.

Territoire Rennes Ouest : quels sont les métiers qui recrutent autour de chez moi ? Agence RENNES OUEST Rennes Mercredi 21 mai, 09h30

Focus Territoire Rennes Ouest Vous recherchez un emploi près de votre domicile (CDI, CDD, Temps partiel,..) ? Vous souhaitez découvrir les métiers qui recrutent près de chez vous ? Venez participe…

Focus Territoire Rennes Ouest Vous recherchez un emploi près de votre domicile (CDI, CDD, Temps partiel,..) ? Vous souhaitez découvrir les métiers qui recrutent près de chez vous ? Venez participer à cette réunion d’informations ! Nous échangerons aussi sur la sécurisation de votre projet (enquêtes métiers, immersions professionnelles …)

Nous vérifierons votre éligibilité à cette réunion d’information avant de valider votre inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-21T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-21T11:30:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/441129

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine