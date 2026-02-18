Territoires de l’enfance > Atelier familles Saint-Lô
Territoires de l’enfance > Atelier familles Saint-Lô dimanche 19 avril 2026.
Territoires de l’enfance > Atelier familles
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 16:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Rendez-vous au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô le 19 avril à 15h !
Venez inverser les rôles, pendant le temps d’une heure, deviens adulte ou redevenez un enfant !
Réservations au 02 33 72 52 55. .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Territoires de l’enfance > Atelier familles
L’événement Territoires de l’enfance > Atelier familles Saint-Lô a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Saint-Lô