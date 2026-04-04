Territoires d’industries, Forum des Sciences, Villeneuve-d’Ascq

Territoires d’industries 4 avril – 4 octobre Forum des Sciences Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T11:00:00+02:00 – 2026-04-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

L’exposition « Territoires d’industries » explore les mutations industrielles qui ont façonné les paysages et l’identité des Hauts-de-France. Elle montre comment ces héritages nourrissent aujourd’hui de nouvelles dynamiques de création, de transition écologique et de renouveau social.

À travers des archives, des objets de collections et de productions locales, le public est invité à interroger les liens entre mémoire industrielle, innovation et transformation humaines.

Cette exposition est conçue avec le master Expographie-Muséographie de l’Université d’Artois à Arras et l’association Proscitec qui valorise le patrimoine des métiers et des industries en hauts-de-France.

Forum des Sciences 1 place de l’Hôtel de ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=6c4244e5-a41d-40b6-b3c6-7baef605d3e5 [{« type »: « email », « value »: « accueil-forumdessciences@lenord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359739600 »}, {« type »: « link », « value »: « http://forumdepartementaldessciences.fr »}]

Une exposition conçue avec le master Expographie-Muséographie de l’Université d’Artois à Arras et l’association Proscitec qui valorise le patrimoine des métiers et des industries en hauts-de-France. exposition industries

ANMT (Roubaix) 1994 1 98, Fives-Cail-Babcock / Fives Cail Lille, Soreli