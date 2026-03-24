Territoires en blasons, Lucas Desmesures

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-06-05

Vernissage samedi 13 juin à 14h00

Et si le temps était venu de raconter l’histoire du Val de Sarthe ? Lucas Desmesures arpente le territoire comme le lieu de paroles à écrire et à partager. Pour ce projet, il propose d’outiller graphiquement les habitant.es du Val de Sarthe pour qu’ils et elles puissent créer des supports de mémoires traversant les territoires par des formes de blasons et devenant porteurs de l’écriture contemporaine d’une communauté. .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

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English :

Opening: Saturday June 13 at 2:00 pm

L’événement Territoires en blasons, Lucas Desmesures Fillé a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Vallée de la Sarthe