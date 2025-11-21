« Territoires en transition », une exposition nationale sur la sobriété foncière Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

L’ensa Nantes et la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire (DREAL) s’associent pour accueillir cette exposition.Commissariat : Patrick Henry, architecte et urbaniste, Professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville.La soirée inaugurale aura lieu le jeudi 4 décembre à 18h et s’ouvrira par une conférence introductive de Sylvain Grisot, urbaniste et fondateur de l’agence dixit.net.Exposition visible du 5 au 19 décembre 2025, du lundi au vendredi de 9h à 18h. Galerie Loire, ensa Nantes.Afin de prolonger et d’enrichir l’exposition, un cycle d’événements se déroulera du 13 novembre 2025 au 6 janvier 2026.

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Île de Nantes Nantes 44200

02 40 16 01 21 https://www.nantes.archi.fr/ ensan@nantes.archi.fr https://www.nantes.archi.fr/territoires-en-transition-une-exposition-nationale-sur-la-sobriete-fonciere/