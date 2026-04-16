Territoires Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 12:30 – 13:30

Gratuit : non Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne Tout public

Par Marie Dupas, responsable des collections d’art contemporainEn 2026, le musée inaugure sa nouvelle présentation des collections d’art moderne et contemporain. Une série de rencontres, imaginées à raison d’une par saison, dévoilera pour vous les grandes lignes de ce ré-accrochage : nouvelles thématiques, partis pris scénographiques, dialogue inédit entre les oeuvres du musée et les prêts exceptionnels du Fonds régional d’art contemporain des Pays de la Loire et du Centre Pompidou.Au rez-de-chaussée du Cube, ce plateau intitulé Territoires, s’ouvre sur le rue et interroge les nouvelles façons de représenter le paysage, naturel ou urbain, d’y intervenir, voire de le transformer.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/



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