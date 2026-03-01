Territoires poétiques Une proposition de La Péninsule pour le Printemps des Poètes | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Territoires poétiques Une proposition de La Péninsule pour le Printemps des Poètes | Bar de L’Autre Lieu

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 23:59:00

Date(s) :

2026-03-28

La Péninsule-Maison de poésie en Cotentin organise une soirée poétique le samedi 28 mars, à partir de 20h30, au bar de L’Autre Lieu, à Cherbourg-en-Cotentin, dans l’Espace René Le Bas.

Dans le cadre du Printemps des Poètes, et sur une proposition de la Péninsule-Maison de poésie en Cotentin, les auteurices Adeline Miermont-Giustinati, Nicolas Eudine et Irvi liront leurs textes sur le thème Territoires poétiques . .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

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L’événement Territoires poétiques Une proposition de La Péninsule pour le Printemps des Poètes | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin