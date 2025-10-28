« Territoires sensibles » exposition de Lauranne Guyomard Rue du Penquer Plabennec

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 11:00:00

fin : 2025-11-28 17:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Designer textile et surface de formation, je suis Lauranne Guyomard, artiste peintre. J’aspire à réintégrer la nature au coeur de la ville et de nos vies, la transformant en une oeuvre d’art. Chacune de mes collections raconte un voyage sensible dans un territoire naturel. Mon inspiration puise dans la nature et le processus créatif. Ma pratique picturale

explore les limites des techniques graphiques traditionnelles en les entremêlant. Ma représentation de la nature vise à réinventer les paysages, à traduire des perceptions sensorielles et à créer des atmosphères apaisantes. L’objectif principal de mon travail est de démontrer que la peinture peut créer des espaces sensoriels et émotionnels, où les couleurs, les formes et les compositions génèrent du bien-être.

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 30 78 95

