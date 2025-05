Territoires tissés le tapis et le tissage dans l’art contemporain arménien – Fondation Bullukian Lyon 2e Arrondissement, 6 juin 2025 14:00, Lyon 2e Arrondissement.

Rhône

Territoires tissés le tapis et le tissage dans l’art contemporain arménien Fondation Bullukian 26 place Bellecour Lyon 2e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 14:00:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

Date(s) :

2025-06-06

Nouvelle exposition de la Fondation Bullukian (Lyon, FRANCE)

.

Fondation Bullukian 26 place Bellecour

Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 52 93 34 publics@bullukian.com

English :

New exhibition at the Bullukian Foundation (Lyon, FRANCE)

German :

Neue Ausstellung der Bullukian-Stiftung (Lyon, FRANKREICH)

Italiano :

Nuova mostra alla Fondazione Bullukian (Lione, FRANCIA)

Espanol :

Nueva exposición en la Fundación Bullukian (Lyon, FRANCIA)

L’événement Territoires tissés le tapis et le tissage dans l’art contemporain arménien Lyon 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-26 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme