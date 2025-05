Terroir et trouvailles – Le Mesnil-Thomas, 5 juillet 2025 16:00, Le Mesnil-Thomas.

Eure-et-Loir

Terroir et trouvailles Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 16:00:00

fin : 2025-07-05 22:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Plusieurs animations vous sont proposées pour cet évènement Terroir et Trouvailles marché de producteurs et artisanat, expo de voitures anciennes et tracteurs, vide grenier, tournoi de pétanque, Jeux enfants- tir à l’arc, ateliers enfants et balade à poneys.

Plusieurs animations vous sont proposées pour cet évènement Terroir et Trouvailles marché de producteurs et artisanat, expo de voitures anciennes et tracteurs, vide grenier, tournoi de pétanque, Jeux enfants- tir à l’arc, ateliers enfants et balade à poneys. .

Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire l-amicale-du-mesnil-thomas@laposte.net

English :

The Terroir et Trouvailles event features a wide range of activities, including a producers’ and craftsmen’s market, an exhibition of vintage cars and tractors, a garage sale, a pétanque tournament, children’s games and archery, children’s workshops and a pony ride.

German :

Bei dieser Veranstaltung von Terroir et Trouvailles werden Ihnen mehrere Veranstaltungen angeboten: Bauern- und Kunsthandwerkermarkt, Oldtimer- und Traktorenausstellung, Flohmarkt, Boulespiel, Kinderspiele Bogenschießen, Kinderworkshops und Ponyreiten.

Italiano :

L’evento Terroir et Trouvailles prevede una serie di attività tra cui un mercato agricolo e dell’artigianato, un’esposizione di auto e trattori d’epoca, una vendita di garage, un torneo di pétanque, giochi per bambini e tiro con l’arco, laboratori per bambini e passeggiate con i pony.

Espanol :

El evento Terroir et Trouvailles ofrece una serie de actividades que incluyen un mercado agrícola y artesanal, una exposición de coches y tractores de época, una venta de garaje, un torneo de petanca, juegos infantiles y tiro con arco, talleres para niños y paseos en poni.

L’événement Terroir et trouvailles Le Mesnil-Thomas a été mis à jour le 2025-05-26 par OT DU PERCHE