Informations pratiques

Mérifons

TERROIR, GÉOLOGIE ET PAYSAGE DU SALAGOU

Mérifons Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Au fond de la vallée du Salagou, il y a des points de vue qui ne relèvent pas que des paysages ou de la géologie… Cette sortie vous offre l’occasion de croiser les regards sur ceux qui façonnent un terroir. Avec l’association Demain la Terre !, appréhendez l’équilibre entre ressources naturelles et activités humaines.

Au fond de la vallée du Salagou, il y a des points de vue qui ne relèvent pas que des paysages ou de la géologie… Cette sortie vous offre l’occasion de croiser les regards sur ceux qui façonnent un terroir. Avec l’association Demain la Terre !, appréhendez l’équilibre entre ressources naturelles et activités humaines.

Découvrez comment les caractéristiques des roches, de la végétation, accompagnent le travail des producteurs locaux. Un défi sans cesse renouvelé, à chaque saison ! Partez à la rencontre de certains d’entre eux, dont la Ferme de Mérifons et son élevage de cochons rouges, ancienne

race Duroc, qui vous accueille en fin de visite, pour vous présenter son métier et ses charcuteries.

Par l’association Demain la Terre ! et la Ferme de Mérifons .

Mérifons 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

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English : TERROIR, GÉOLOGIE ET PAYSAGE DU SALAGOU

Deep in the Salagou Valley, there are vantage points that offer more than just scenic views or geological features… This outing offers you the chance to exchange perspectives with the people who shape this region. With the Demain la Terre! association, explore the balance between natural resources and human activities.

L’événement TERROIR, GÉOLOGIE ET PAYSAGE DU SALAGOU Mérifons a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT DU CLERMONTAIS