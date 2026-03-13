Terroir & Traditions Festival Art’Terre Place du Corps Franc Pommies Vic-en-Bigorre

Terroir & Traditions Festival Art’Terre

Place du Corps Franc Pommies Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Les élèves du lycée Jean Monnet de Vic-en-Bigorre organisent une journée conviviale autour des saveurs et des traditions du Sud-Ouest.

De 11 h à 18 h, partez à la rencontre des producteurs et artisans présents sur le marché de producteurs fromages, charcuteries, vins, miel, artisanat… De quoi remplir son panier tout en échangeant avec ceux qui font vivre le terroir.

L’après-midi se poursuit en musique avec des chants pyrénéens de 16 h à 18 h, avant de terminer la journée dans la bonne humeur avec un bal traditionnel à 18 h.

Une belle occasion de découvrir les produits locaux, partager un moment festif et soutenir l’initiative des élèves.

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Place du Corps Franc Pommies Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 69 99 63 60 lucas.courtemanche@icloud.com

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English :

Students at the Lycée Jean Monnet in Vic-en-Bigorre are organizing a day of conviviality around the flavors and traditions of the Southwest.

From 11 a.m. to 6 p.m., come and meet the producers and craftsmen present at the farmers’ market: cheeses, charcuterie, wines, honey, crafts? It’s a great way to fill your shopping basket and meet the people who keep the region alive.

The afternoon continues with music and Pyrenean songs from 4 pm to 6 pm, before ending the day with a traditional dance at 6 pm.

A great opportunity to discover local products, share a festive moment and support the students? initiative.

L’événement Terroir & Traditions Festival Art’Terre Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65