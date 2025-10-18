T’es Cap Canaille Festival de Cirque Cassis

T’es Cap Canaille Festival de Cirque

Samedi 18 octobre 2025 de 13h30 à 18h. Cassis Bouches-du-Rhône

Le 18 octobre, embarquez pour T’es Cap Canaille , le festival du Cirque proposé par Le Syndicat des Mômes et la Ville de Cassis.

Pour cette 5ᵉ édition, les enfants et leurs familles sont invités à venir découvrir des activités, des spectacles, des ateliers créatifs … et partir à la découverte de différents domaines artistiques pour le plaisir des petits et des grands (programme provisoire, peut être sujet à modifications).



SAMEDI 18 OCTOBRE



13h30-14h30 Place Baragnon

Les Petits Cassidens sur un Fil par les enfants des écoles de Cassis Démonstration de cirque.

Après une semaine passée à participer à des ateliers d’initiation et sensibilisation aux arts du cirque et avoir expérimenté les joies de l’équilibre, du jonglage et des acrobaties… les enfants des écoles et les crèches de Cassis montent sur scène pour présenter le fruit de leur semaine.



14h30 Esplanade Général de Gaulle

Par un matin trop noir Cie Ce que nous avons

Un conte musical et aérien

Tout public Durée 43 min



15h-18h Jardin public et Place Baragnon

Quand les hommes auront des ailes

Forme marionnettique

Tout public Durée 30 min Place Baragnon



Chiendent théâtre La mare où l’on se mare

Opéra fantaisie avec canards répétiteurs

À partir de 6 ans Durée 45 min Place Baragnon



Chasse au trésor par Mistigri

3 à 8 ans Jardin public et Place Baragnon



Espace éveil et cabanes sensorielles pour tout-petits par Le Syndikat des Mômes

10 mois à 8 ans Jardin public



Ateliers de cirque parents/enfants par le Cirque Pouce

Après un mois d’intervention dans les écoles et les crèches, le Cirque Pouce installe son matériel pour les parents et les enfants visiteurs d’un jour pour une initiation en famille.



BOUM BOUM 17h15, Place Baragnon

Piste de danse pour enfants dynamiques

Prêts pour une aventure pleine de rires et de mouvements ? Boum Boum vous embarque dans sa discothèque mobile, un tourbillon d’énergie conçu pour les enfants les plus dynamiques !



Et pour finir cette journée en beauté, « En avant pour la ronde des desserts » !

Venez partager un moment sucré autour d’un char musical embarquant gâteaux de bonbons et autres décors savoureux !

La compagnie eLiXir ouvre les portes de sa confiserie ambulante pour vous offrir une farandole de délicieuses performances. Une belle édition musicale et colorée, à partager en famille, qui en mettra plein les yeux et plein les oreilles. Vous allez adorer !



Retrouvez le programme sur le site de la ville de Cassis www.cassis.fr





Dans le cadre du Festival du cirque, le Centre Culturel offre un spectacle aux enfants du Centre aéré et de ses associations pour enfants, mercredi 15 octobre en matinée

Zoé fait la sieste par la compagnie Zoélastique Un solo de clown-contorsion pour tout public. .

English :

On October 18, come along to “T’es Cap Canaille,” the circus festival organized by Le Syndicat des Mômes and the town of Cassis.

German :

Begeben Sie sich am 18. Oktober auf das Zirkusfestival „T’es Cap Canaille“, das vom Syndicat des Mômes und der Stadt Cassis organisiert wird.

Italiano :

Il 18 ottobre, salite a bordo di « T’es Cap Canaille », il festival del circo organizzato da Le Syndicat des Mômes e dalla città di Cassis.

Espanol :

El 18 de octubre, embárquese en « T’es Cap Canaille », el festival de circo organizado por Le Syndicat des Mômes y la ciudad de Cassis.

