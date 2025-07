T’es Mythogyne ou quoi ?- Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” salle des fêtes Malicorne-sur-Sarthe

T’es Mythogyne ou quoi ?- Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles”

salle des fêtes 31 rue Girard Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-08-23 11:00:00

fin : 2025-08-23 12:00:00

2025-08-23

Une odyssée marionnettique aux côtés des héroïnes d’hier et d’aujourd’hui

Place aux femmes ! Par la Compagnie Zélie. Après deux spectacles sur la mythologie grecque qui faisaient la part belle aux héros et aux Dieux, Solveig Maupu et ses marionnettes continuent d’explorer ces contes cruels et osés, et cette fois-ci c’est aux grandes héroïnes qu’elles rendent hommage.

Tout en métamorphoses et ombres, cet épisode traverse l’Odyssée d’Ulysse et redore le blason de celles qui attendent ; en réalité elles gouvernent, sont fières et décident de leur sort. Parmi elles, Circé, Pénélope, Calypso et Arachné se partagent la scène.

Théâtre d’objets, théâtre d’ombres, marionnettes uniques, séances de diapositives commentée par un drôle de paparazzi… Un moment fabuleux dans tous les sens du terme !

Tout public, conseillé à partir de 7 ans.

Festival organisé par la Compagnie La Part de l’Ombre, grâce au soutien des villes de Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe, de la Communauté de communes du Val de Sarthe, du Fond de la Vie Associative, du Ministère de la Culture été Culturel 2025, du Crédit Mutuel de La Suze-sur-Sarthe, des Fraisiers Production, du Magasin Frais Malin de Noyen-sur-Sarthe, et du Grenier Malicornais. .

salle des fêtes 31 rue Girard Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

English :

A puppet odyssey alongside heroines past and present

German :

Eine Puppenspiel-Odyssee mit den Heldinnen von gestern und heute

Italiano :

Un’odissea di marionette accanto a eroine del passato e del presente

Espanol :

Una odisea de marionetas junto a heroínas del pasado y del presente

