T’es qui toi? par la Compagnie Genappe (Belgique) Salle Claude Comte Châtillon-le-Duc
T’es qui toi? par la Compagnie Genappe (Belgique) Salle Claude Comte Châtillon-le-Duc dimanche 24 mai 2026.
Châtillon-le-Duc
T’es qui toi? par la Compagnie Genappe (Belgique)
Salle Claude Comte 44 Rue de Bellevue Châtillon-le-Duc Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Un jour, au coin d’une rue, une personne inconnue demande T’es qui, toi ?
Et depuis, nous habitons cette question. Comment dire je suis ci ou ça , face à l’infini de nous-mêmes ?
Je suis qui je suis serait-elle une réponse ? Je suis un, je suis mille, et plus encore. Dire qui je suis, au risque de m’enfermer ?
T’es qui, toi ? explore le jeu avec le je ; cherche le jeu qui ouvre, comme une proposition d’enquête.
Il y a une guitare, un accordéon, et nous faisons chemin — quitte à nous perdre dans l’immensité de la nuit de l’être.
Quelle question ! Non ? .
Salle Claude Comte 44 Rue de Bellevue Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : T’es qui toi? par la Compagnie Genappe (Belgique)
L’événement T’es qui toi? par la Compagnie Genappe (Belgique) Châtillon-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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