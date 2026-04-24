T’es qui toi? par la Compagnie Genappe (Belgique) Salle Claude Comte Châtillon-le-Duc

Châtillon-le-Duc

T’es qui toi? par la Compagnie Genappe (Belgique)

Salle Claude Comte 44 Rue de Bellevue Châtillon-le-Duc Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Un jour, au coin d’une rue, une personne inconnue demande T’es qui, toi ?

Et depuis, nous habitons cette question. Comment dire je suis ci ou ça , face à l’infini de nous-mêmes ?

Je suis qui je suis serait-elle une réponse ? Je suis un, je suis mille, et plus encore. Dire qui je suis, au risque de m’enfermer ?

T’es qui, toi ? explore le jeu avec le je ; cherche le jeu qui ouvre, comme une proposition d’enquête.

Il y a une guitare, un accordéon, et nous faisons chemin — quitte à nous perdre dans l’immensité de la nuit de l’être.

Quelle question ! Non ? .

Salle Claude Comte 44 Rue de Bellevue Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : T’es qui toi? par la Compagnie Genappe (Belgique)

L’événement T’es qui toi? par la Compagnie Genappe (Belgique) Châtillon-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON