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T’es qui toi? par la Compagnie Genappe (Belgique) Salle Claude Comte Châtillon-le-Duc

T’es qui toi? par la Compagnie Genappe (Belgique) Salle Claude Comte Châtillon-le-Duc dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Salle Claude Comte

Adresse : 44 Rue de Bellevue

Ville : 25870 Châtillon-le-Duc

Département : Doubs

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Châtillon-le-Duc

T’es qui toi? par la Compagnie Genappe (Belgique)

Salle Claude Comte 44 Rue de Bellevue Châtillon-le-Duc Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Un jour, au coin d’une rue, une personne inconnue demande T’es qui, toi ?
Et depuis, nous habitons cette question. Comment dire je suis ci ou ça , face à l’infini de nous-mêmes ?
Je suis qui je suis serait-elle une réponse ? Je suis un, je suis mille, et plus encore. Dire qui je suis, au risque de m’enfermer ?
T’es qui, toi ? explore le jeu avec le je ; cherche le jeu qui ouvre, comme une proposition d’enquête.
Il y a une guitare, un accordéon, et nous faisons chemin — quitte à nous perdre dans l’immensité de la nuit de l’être.
Quelle question ! Non ?   .

Salle Claude Comte 44 Rue de Bellevue Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : T’es qui toi? par la Compagnie Genappe (Belgique)

L’événement T’es qui toi? par la Compagnie Genappe (Belgique) Châtillon-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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