Tesselles Pixels (9-12 ans) Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône

Gratuit

Début : 2025-08-18 14:30:00

fin : 2025-08-18 16:30:00

2025-08-18

Vous connaissez la mosaïque ? Vous avez déjà croisé du pixel art ? Après avoir admiré la mosaïque représentant une course de char datant du 2e siècle dans nos collections, les enfants croiserons les deux techniques pour une réalisation personnalisée à l’aide de cartons, de tesselles et de leur créativité ! .

Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 74 41 musee.denon@chalonsursaone.fr

