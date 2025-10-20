(Test Apidae) – Les Passagers du livre – Magyd Cherfi L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix

(Test Apidae) – Les Passagers du livre – Magyd Cherfi L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix lundi 20 octobre 2025.

(Test Apidae) – Les Passagers du livre – Magyd Cherfi Lundi 20 octobre, 11h00, 14h00 L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T11:00:00 – 2025-10-20T12:30:00

Fin : 2025-10-20T14:00:00 – 2025-10-20T15:30:00

Kabyle de la deuxième génération souplement affranchi de la cité, roi du burger hallal, père populaire de deux grands fils virtuoses de la vanne, Slimane devrait être un adulte serein. N’empêche que face aux féroces et multilatérales exigences de sa mère, sa cinquantaine vole en éclats. Voilà huit mois qu’il boude. Lorsque son meilleur ami enterre son paternel, Slimane prend conscience qu’il va devoir mettre de côté peurs et colères pour affronter la sacro-sainte ancêtre et rétablir les relations diplomatiques intergénérationnelles.

La vie de ma mère ! est l’histoire tendre, dure et drôle de l’émancipation tardive d’une femme de devoir, d’une mère sacrificielle et abusive, dont le fils devient l’initiateur et l’instrument. Un petit bijou de féminisme de bon sens, un portrait explosif, une déclaration d’amour maquillée en bras de fer.

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 20 Av. du Général de Gaulle, 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/magyd-cherfi/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Rendez-vous littéraire autour du roman La vie de ma mère ! – Ed. Actes Sud rendez-vous littéraire littérature

Magyd Cherfi