Test chaussures trail – Audierne, 28 juin 2025 09:00, Audierne.

Finistère

Test chaussures trail 32 rue du 14 juillet Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-06-28 19:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Ce samedi 28 juin, profitez d’une journée pas comme les autres !

Ty Rando s’associe à Tecnica pour vous faire tester leurs nouveautés trail.

Profiter de ce moment pour faire votre sortie du samedi tout en essayant une nouvelle paire de chaussure !

Et comme chez Ty Rando, on ne fait pas les choses à moitié, on vous offre un petit déjeuner sportif et dégustation de nos produits nutrition !

Gratuit Sans réservation parking client gratuit. .

32 rue du 14 juillet

Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 29 20 64 03

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Test chaussures trail Audierne a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz