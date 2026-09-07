TEST DE FORME MOUV VIE AVEC MOUV VIE, REIMS (51100), Reims

Informations pratiques

TEST DE FORME MOUV VIE AVEC MOUV VIE Samedi 26 septembre, 14h00 REIMS (51100) Marne

Gratuit de 10 à 90 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Viens tester ta forme afin de savoir où tu en es ! Cela va t’aider à choisir ton activité ;-)

REIMS (51100) 38 BIS RUE DE COURLANCY REIMS (51100) Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « axel.popeler@gmail.com »}]

Viens tester ta forme afin de savoir où tu en es ! Cela va t’aider à choisir ton activité ;-)