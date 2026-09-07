AGENDA · Reims
TEST DE FORME MOUV VIE AVEC MOUV VIE, REIMS (51100), Reims
samedi 26 septembre 2026 · REIMS (51100) · Reims
Informations pratiques
TEST DE FORME MOUV VIE AVEC MOUV VIE Samedi 26 septembre, 14h00 REIMS (51100) Marne
Gratuit de 10 à 90 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Viens tester ta forme afin de savoir où tu en es ! Cela va t’aider à choisir ton activité ;-)
REIMS (51100) 38 BIS RUE DE COURLANCY REIMS (51100) Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « axel.popeler@gmail.com »}]
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