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TEST DE FORME MOUV VIE AVEC MOUV VIE, REIMS (51100), Reims

samedi 26 septembre 2026 · REIMS (51100) · Reims

TEST DE FORME MOUV VIE AVEC MOUV VIE, REIMS (51100), Reims

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
REIMS (51100)
Adresse
38 BIS RUE DE COURLANCY REIMS (51100)
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
Gratuit de 10 à 90 ans

TEST DE FORME MOUV VIE AVEC MOUV VIE Samedi 26 septembre, 14h00 REIMS (51100) Marne

Gratuit de 10 à 90 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Viens tester ta forme afin de savoir où tu en es ! Cela va t’aider à choisir ton activité ;-)

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Viens tester ta forme afin de savoir où tu en es ! Cela va t’aider à choisir ton activité ;-)

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