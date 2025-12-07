Test Palais Le Palais Royan Événements Royan

Test Palais Le Palais Royan Événements Royan dimanche 7 décembre 2025.

Test Palais

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

De 3 à 9 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-08

Date(s) :
2025-12-07

  .

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00  accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

L’événement Test Palais Royan a été mis à jour le 2025-11-29 par Royan Atlantique