Test Plan • The Paulines SUPERSONIC Paris

TEST PLAN (22h00)

(Noise rock – Londres, UK)

test plan cherche le juste milieu entre la danse et le pogo.

Formé en 2022 par Rory Dickinson (basse), Michalis Fragkiadakis (guitare) et Max Mason (batterie/chant), le trio DIY basé à Londres cultive un mélange féroce de noise rock, de dance punk et de post-hardcore.

Les vents de larsens et de distorsions de guitare surchargées sont ponctués par une batterie crunchy et une basse lancinante, le tout lié par des hurlements d’angoisse et une énergie chaotique. Leurs performances live dynamiques invitent à un point de rencontre où le volume et l’énergie s’entrechoquent – intense, viscéral et sans filtre, frappant comme un coup de poing dans le ventre : trempé de sueur, faisant claquer des dents et glorieusement déjanté.

Les 3 influences : Model/Actriz, A Place To Bury Strangers, Maruja

https://testplan.bandcamp.com/

https://youtube.com/@testplanband

THE PAULINES (21h00)

(Post punk – Paris, FR)

The Paulines offre des compositions énergiques, puissantes et passionnées qui rappellent les belles heures du post-punk et du rock garage, s’étendant de Joy Division aux Libertines en passant par The Cure et Public Image Ltd.

Les 3 influences : Joy Division, The Libertines, Public Image Ltd.

https://thepaulines.bandcamp.com/music

La suite de la programmation arrive très vite !

Mercredi 1 Avril 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Si vous êtes fan de… IDLES, Ditz & Gilla Band.

Le mercredi 01 avril 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

