Test Strong : explorez vos motivations professionnelles HEC Alumni Paris Mercredi 10 décembre, 18h15 sur inscription

Test Strong : explorez vos motivations professionnelles avec HEC Alumni

Le test STRONG vous permettra de mieux comprendre l’environnement dans lequel vous pouvez vous épanouir : des types de structures aux fonctions, en passant par la manière dont vous aimez diriger ou être dirigé.

Objectif : Vous permettre d’approfondir la connaissance de vos motivations véritables !

Contenus : Le test STRONG consiste en un Questionnaire à Choix Multiples de 291 questions.

Il vous permettra notamment de mieux comprendre les fonctions dans lesquelles vous pouvez vous épanouir, les types de structure où vous êtes le plus à l’aise, vos modalités privilégiées d’apprentissage, la manière dont vous aimez diriger ou être dirigé.

Déroulement : Le questionnaire vous sera envoyé quelques jours avant la soirée. Les résultats donnent lieu à une analyse collective, pendant une soirée à l’Association.

Daniel Porot, spécialiste de la gestion de carrière, et auteur de 25 ouvrages sur ce thème, est l’un des piliers des séminaires organisés par l’Association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T18:15:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T21:15:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/test-strong-explorez-vos-motivations-professionnelles-10-decembre/2025/12/02/11835

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris